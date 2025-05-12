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Украинцам объяснили, можно ли выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста

15:40, 12 мая 2025
Украинцам напомнили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию.
Украинцам объяснили, можно ли выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста
Фото: espreso.tv
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Государственная служба занятости разъяснила, можно ли выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста.

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием, сокращением численности или штата работников, права лиц, которые почти достигли пенсионного возраста, защищаются законодательством.

Закон Украины «О занятости населения» позволяет таким лицам досрочно выйти на пенсию.

Речь идет о работниках, которым на день увольнения оставалось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, установленного Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Однако это возможно только при условии их регистрации как безработных в течение 30 календарных дней с даты увольнения в территориальном органе центрального органа исполнительной власти. И только при отсутствии подходящей для них работы в течение семи календарных дней.

Также Государственная служба занятости указала, что досрочный выход на пенсию возможен только в случае, если у уволенных работников есть страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном Законом о пенсионном страховании.

Подтверждение наличия страхового стажа и возраста выхода на пенсию для этих лиц осуществляется в порядке обмена информацией между Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины и Пенсионным фондом Украины.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, зарегистрированный безработный подает в Службу занятости заявления о получении ходатайства в Пенсионный фонд Украины и о прекращении регистрации в центре занятости.

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