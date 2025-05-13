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В Виннице наказали мужчину, который оправдывал войну и призывал к насильственной смене власти в стране

10:03, 13 мая 2025
В соцсети он призывал к свержению конституционного строя, захвату власти и поддерживал действия российских оккупантов.
В Виннице наказали мужчину, который оправдывал войну и призывал к насильственной смене власти в стране
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Винницкий городской суд признал мужчину виновным в совершении нескольких тяжких преступлений — в частности, в призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании российской вооружённой агрессии — и вынес ему обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что мужчина, имея пророссийскую идеологическую позицию, целенаправленно, преследуя антиукраинские мотивы, неоднократно распространял в одной из социальных сетей материалы с публичными призывами к насильственной смене, свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

Кроме того, в распространяемых материалах он оправдывал и признавал правомерной вооружённую агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, а также прославлял лиц, осуществлявших вооружённую агрессию против Украины.

Мужчина, будучи осведомлённым о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, не являлся на судебные заседания.

По результатам судебного разбирательства суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109, частью 1 статьи 110, статьёй 436, частью 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства.

В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.

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суд Винница

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