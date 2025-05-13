У Вінниці покарали чоловіка, який виправдовував війну та закликав до насильницької зміни влади в країні

У соцмережі він закликав до повалення конституційного ладу, захоплення влади та підтримував дії російських окупантів.

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Вінницький міський суд визнав чоловіка винним у кількох тяжких злочинах — зокрема, у закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність України, пропаганді війни та виправданні російської збройної агресії — і виніс йому обвинувальний вирок. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що чоловік, маючи проросійськи налаштовану ідеологічну позицію, цілеспрямовано, переслідуючи антиукраїнські мотиви, в одній із соціальних мереж неодноразово поширював матеріали із публічними закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Окрім цього, він у поширюваних матеріалах виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також здійснював глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію проти України.

Чоловік, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з'являвся.

За результатами судового розгляду суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених передбаченого частиною 2 статті 109, частиною 1 статті 110, статтею 436, частиною 2 статті 436-2 КК України, та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

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