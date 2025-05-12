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КЦС ВС роз’яснив судам алгоритм дій у разі, якщо особа зазначає, що позову не подавала, і просить поновити строк на оскарження рішення суду

15:23, 12 травня 2025
КЦС ВС наголосив, що, застосовуючи процесуальні норми, національні суди повинні уникати надмірного формалізму, який може вплинути на справедливість провадження.
КЦС ВС роз’яснив судам алгоритм дій у разі, якщо особа зазначає, що позову не подавала, і просить поновити строк на оскарження рішення суду
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Якщо особа заперечує факт подання нею позовної заяви та стверджує про відсутність її підпису на процесуальних документах, суд апеляційної інстанції, вирішуючи питання про відкриття апеляційного провадження, має першочергово перевірити ці доводи, зокрема щодо належності повноважень представника та автентичності підписів на документах. Лише після спростування таких доводів і встановлення, що саме заявниця була ініціатором судового провадження та мала належним чином уповноваженого представника, суд може досліджувати питання про дотримання процесуального порядку подання апеляційної скарги.

Такий висновок зробила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі від 2 квітня 2025 року у справі № 333/2679/22 (провадження № 61-17278св24).

У справі, що переглядалася, позивачка звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про розірвання шлюбу. Суд першої інстанції 14 грудня 2022 року позов задовольнив.

Представник позивачки подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, зазначивши, що позивачка не брала участі у справі, про рішення суду не знала, його копію не отримувала, а з текстом рішення ознайомилася лише 3 жовтня 2024 року і що вона не погоджується з рішенням, оскільки не подавала позову і не мала наміру розривати шлюб.  

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження через недоведеність заявницею поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції. Інтереси позивачки в суді першої інстанції представляла адвокат, яка підтримала позов та не заперечувала проти заочного розгляду справи. Доказів того, що позивачка не підписувала позов або не укладала договір з адвокатом, немає. Позивачка зверталася до суду першої інстанції за копією рішення, що свідчить про її обізнаність.

КЦС ВС не погодився з висновками апеляційного суду, ухвалу суду апеляційної інстанції скасував, справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції зі стадії вирішення питання про відкриття апеляційного провадження з огляду на таке.

При розгляді питання щодо поновлення строку на апеляційне оскарження судового рішення суд повинен першочергово перевірити доводи заявниці про те, що вона не зверталася до суду з позовом і не підписувала позовну заяву, а також не уповноважувала представника на такі дії.

Якщо особа заперечує своє волевиявлення на звернення до суду та просить призначити почеркознавчу експертизу для підтвердження підробки підпису, суд має дослідити ці доводи перед тим, як вирішувати питання про дотримання процесуального строку на апеляційне оскарження та поважність причин пропуску такого строку.

Лише після спростування таких доводів і встановлення, що саме заявниця була ініціатором судового провадження або мала належним чином уповноваженого представника, суд може переходити до питання про дотримання процесуальних строків оскарження.

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною (частини 1, 3 ст. 4 ЦПК України).

У ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано право кожної особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.

У цивільному судочинстві судовий процес ініціюється з метою вирішення правової проблеми, щодо розв’язання якої сторони не дійшли згоди. Цей процес є доволі формалізованим і детально визначеним законом, тому надання його учасникам під час реалізації їхніх процесуальних прав можливості вчиняти дії, які викликатимуть сумнів щодо їхніх правових наслідків, не відповідатиме завданню цивільного судочинства.

КЦС ВС наголосив, що, застосовуючи процесуальні норми, національні суди повинні уникати надмірного формалізму, який може вплинути на справедливість провадження.  

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