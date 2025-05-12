Практика судів
  1. В Україні

Нотаріус зобов’язаний відмовити — які документи не приймаються за законом

19:44, 12 травня 2025
Нотаріус не має права приймати документи з порушеннями — від написаних олівцем до таких, що містять незастережені виправлення, підчистки чи суперечать законодавству.
Нотаріус зобов’язаний відмовити — які документи не приймаються за законом
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Навіть із повним пакетом паперів та оплатою послуг клієнт нотаріуса не завжди отримує бажане. Причина — документи, що не відповідають законодавству: написані олівцем, із виправленнями, розірвані або взагалі сумнівного походження. І хоча така відмова для багатьох — неприємний сюрприз, для нотаріуса це — обов’язок, продиктований законом. У Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції надали роз’яснення про те, які саме документи не приймають, чому це важливо та за яких умов нотаріус має право зупинити або відмовити у дії.

Згідно з чинним законодавством, нотаріальні дії вчиняються лише після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб. Це можливо лише в день подачі всіх необхідних документів, які мають бути оформлені належним чином.

Нотаріус не має права приймати документи, що не відповідають вимогам, встановленим статтею 47 Закону України «Про нотаріат» та главою 8 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Зокрема, до переліку документів, які не приймаються, належать ті, що:

  • не відповідають законодавству;
  • містять відомості, які принижують честь, гідність чи ділову репутацію фізичної або юридичної особи;
  • мають підчистки, закреслення, дописки або інші незастережені виправлення;
  • написані олівцем або пошкоджені настільки, що їх неможливо прочитати;
  • розірвані чи складені з кількох аркушів, які не зшиті належним чином (без можливості роз’єднання без пошкодження, без нумерації, підпису посадової особи та печатки юридичної особи — у разі її наявності).

Виправлення в документах мають бути чітко застережені підписом відповідної посадової особи та печаткою установи чи особи, яка видала документ. Ба більше, вони мають бути виконані так, щоб було видно і помилковий текст, і те, як саме його виправили.

Якщо у нотаріуса виникає обґрунтований сумнів щодо достовірності документа, він має право залишити його для направлення до експертної установи на перевірку. Вартість такої експертизи оплачується згідно із законодавством.

Водночас нотаріус не несе відповідальності, якщо особа, яка звернулася за нотаріальною дією:

  • подає завідомо неправдиву інформацію;
  • надає підроблені або недійсні документи;
  • не повідомляє про наявність інших осіб, прав або інтересів яких стосується дія, що вчиняється.

Якщо ж під час виконання нотаріальної дії нотаріус виявить ознаки порушення закону, він зобов’язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи.

У разі ж, якщо помилка допущена самим нотаріусом — він має обов’язок проінформувати сторони про виявлене порушення, аби ті вжили заходів щодо скасування нотаріальної дії відповідно до чинного законодавства.

«Нотаріус — процесуально незалежна особа, що самостійно приймає рішення щодо правової оцінки наданих документів, а також щодо вчинення, відмови, зупинення чи відкладення нотаріальної дії. І ця незалежність — запорука законності, об’єктивності та довіри до інституту нотаріату в цілому», — наголосили в Мін’юсті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

документи нотаріус

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Державному реєстрі військовослужбовців збиратимуть і зберігатимуть дані про військовослужбовців ЗСУ та Держспецтранспорту

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців, у тому числі створення програмно- технічних засобів Реєстру, буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги і фінансової допомоги міжнародних організацій/

ВККС призначила кваліфікаційний іспит для учасників добору на посади суддів та діючих суддів – подробиці

Визначені чотири етапи кваліфікаційного іспиту та прохідний бал за кожен етап

До закону про дорожній рух внесуть зміни стосовно перереєстрації авто боржниками

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, який передбачає зміни до закону про дорожній рух.

Суд ЄС винесе рішення у справі Pfizergate щодо того, чи порушила Урсула фон дер Ляєн принцип прозорості при укладанні угоди на закупівлю вакцин

Суд ЄС у своєму рішенні по справі «Pfizergate» оцінить, чи порушила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн правила прозорості при листуванні з керівником фармкомпанії щодо багатомільярдної угоди на закупівлю вакцин.

У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду

ТЦК вніс до Реєстру «Оберіг» дані про порушення чоловіком військового обліку за те, що той особисто не прибув до ТЦК по досягненню 25 років, але ані протоколу, ані постанови ТЦК не склав.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду