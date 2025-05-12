Нотариус обязан отказать — какие документы не принимаются по закону

Нотариус не имеет права принимать документы с нарушениями — от написанных карандашом до содержащих незащищенные исправления, подчистки или противоречащие законодательству.

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Даже при полном пакете документов и оплате услуг клиент нотариуса не всегда получает желаемое. Причина — документы, которые не соответствуют законодательству: написаны карандашом, с исправлениями, порваны или вообще сомнительного происхождения. И хотя такой отказ для многих — неприятный сюрприз, для нотариуса это — обязанность, продиктованная законом. В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции предоставили разъяснение о том, какие именно документы не принимаются, почему это важно и при каких условиях нотариус имеет право приостановить или отказать в действии.

Согласно действующему законодательству, нотариальные действия совершаются только после их оплаты, а также в предусмотренных законом случаях после уплаты в бюджет налога с доходов физических лиц. Это возможно только в день подачи всех необходимых документов, которые должны быть оформлены надлежащим образом.

Нотариус не имеет права принимать документы, не соответствующие требованиям, установленным статьей 47 Закона Украины «О нотариате» и главой 8 раздела I Порядка совершения нотариальных действий, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5.

В частности, к перечню документов, которые не принимаются, относятся те, что:

не соответствуют законодательству;

содержат сведения, унижающие честь, достоинство или деловую репутацию физического или юридического лица;

имеют подчистки, зачеркивания, приписки или другие не оговоренные исправления;

написаны карандашом или повреждены настолько, что их невозможно прочитать;

разорваны или состоят из нескольких листов, которые не прошиты надлежащим образом (без возможности разъединения без повреждения, без нумерации, подписи должностного лица и печати юридического лица — в случае ее наличия).

Исправления в документах должны быть четко оговорены подписью соответствующего должностного лица и печатью учреждения или лица, выдавшего документ. Более того, они должны быть выполнены так, чтобы было видно и ошибочный текст, и то, как именно его исправили.

Если у нотариуса возникает обоснованное сомнение относительно достоверности документа, он имеет право оставить его для направления в экспертное учреждение на проверку. Стоимость такой экспертизы оплачивается согласно законодательству.

В то же время нотариус не несет ответственности, если лицо, обратившееся за нотариальным действием:

подает заведомо ложную информацию;

предоставляет поддельные или недействительные документы;

не сообщает о наличии других лиц, прав или интересов которых касается совершаемое действие.

Если же в процессе совершения нотариального действия нотариус выявит признаки нарушения закона, он обязан немедленно сообщить об этом правоохранительным органам.

В случае же, если ошибка допущена самим нотариусом — он обязан проинформировать стороны об обнаруженном нарушении, чтобы те приняли меры по отмене нотариального действия в соответствии с действующим законодательством.

«Нотариус — процессуально независимое лицо, которое самостоятельно принимает решение относительно правовой оценки предоставленных документов, а также относительно совершения, отказа, приостановления или отложения нотариального действия. И эта независимость — залог законности, объективности и доверия к институту нотариата в целом», — подчеркнули в Минюсте.

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