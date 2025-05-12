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Кабмин упростил оформление паспортов для мужчин за границей — что изменилось

15:12, 12 мая 2025
Теперь для получения паспорта мужчинам в возрасте 18-60 лет не нужно лично предоставлять военно-учетный документ.
Кабмин упростил оформление паспортов для мужчин за границей — что изменилось
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Кабинет министров упростил оформление паспортов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Власти сообщают, что отныне для получения паспорта не нужно лично предоставлять военный учетный документ — все проверки выполняются автоматически.

Что изменилось?

Заграничные подразделения ГП «Документ» самостоятельно проверяют статус воинского учета в электронном реестре.

Если данные о мужчине отсутствуют, он автоматически ставится на воинский учет.

Военный учетный документ формируется в электронном виде.

Проходить медкомиссию больше не требуется.

Все проверки проводятся автоматически, без дополнительных действий со стороны заявителя.

Почему это важно?

Тысячи украинцев за границей получат возможность беспрепятственно оформить или обновить паспорт.

Это упростит легальное пребывание, трудоустройство, обучение и доступ к госуслугам за рубежом.

Изменения позволяют сохранить связь с государством и пользоваться правами гражданина независимо от места пребывания.

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