В закон о дорожном движении внесут изменения относительно перерегистрации автомобилей должниками

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает изменения в закон о дорожном движении.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект 9363 о цифровизации исполнительного производства. Законопроект был внесен еще в июне 2023 года.

Законопроект внедряет автоматические действия в процессе исполнительного производства, в частности автоматическое снятие ареста со счетов после полного погашения долга, автоматическое взаимодействие Единого реестра должников с другими реестрами и автоматическое обновление данных в Едином реестре должников.

Предусмотрена интеграция с ключевыми государственными реестрами и финансовыми учреждениями. Как отмечают в правительстве, это позволит быстрее выявлять имущество должников, актуализировать информацию и эффективнее выполнять судебные решения.

Изменения относительно перерегистрации автомобилей

Среди множества других изменений законопроект предусматривает определенные уточняющие изменения в закон о дорожном движении.

Как известно, на данный момент статья 34 Закона «О дорожном движении» предусматривает, что в случае обращения лица, внесенного в Единый реестр должников, для осуществления перерегистрации, снятия с учета транспортного средства с целью его отчуждения, территориальные органы МВД обязаны отказать в совершении регистрационного действия, о чем не позднее следующего рабочего дня уведомить указанный в Едином реестре должников орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя с указанием сведений о таком транспортном средстве.

Для автоматизированного учета транспортных средств, используемых на улично-дорожной сети общего пользования и подлежащих государственной или ведомственной регистрации, а также сведений об их владельцах и надлежащих пользователях ведется Единый государственный реестр транспортных средств, держателем которого является МВД.

В законопроекте 9363 о цифровизации исполнительного производства предлагается изложить соответствующие нормы в другой редакции.

Так, вместо них в статье 34 Закона «О дорожном движении» части 5 и 6 предлагают заменить четырьмя новыми частями следующего содержания.

Для автоматизированного учета транспортных средств, используемых на улично-дорожной сети общего пользования и подлежащих государственной или ведомственной регистрации, а также сведений об их владельцах и надлежащих пользователях ведется Единый государственный реестр транспортных средств, держателем которого является МВД.

При осуществлении перерегистрации, снятия с учета транспортного средства проводится проверка наличия/отсутствия сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников в порядке, определенном Министерством юстиции и МВД.

В случае наличия сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД отказывают в совершении регистрационного действия, о чем не позднее следующего рабочего дня уведомляют указанный в Едином реестре должников орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя с предоставлением сведений о таком транспортном средстве.

Территориальные органы МВД, органы, осуществляющие ведомственную регистрацию транспортных средств, не отказывают в совершении регистрационного действия относительно транспортного средства, сведения о владельце которого содержатся в Едином реестре должников, в случае:

если перерегистрация транспортного средства не связана с его отчуждением;

приобретения транспортного средства или его получения в счет погашения долга в порядке, определенном статьей 61 Закона «Об исполнительном производстве»;

приобретения транспортного средства в порядке, определенном статьей 30 Закона «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений»;

безвозмездной передачи конфискованного транспортного средства.

Также статью 34 предлагается дополнить нормой о том, что в случае наличия сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников ведомственная регистрация (перерегистрация) транспортных средств не осуществляется, кроме случаев, предусмотренных этой статьей.

Кроме того, в статье 55 Закона о нотариате будет предусмотрено, что договоры об отчуждении или залоге (ипотеке) недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, транспортного средства удостоверяются при отсутствии запрета отчуждения и/или ареста соответствующего имущества, а также при отсутствии сведений о лице отчуждателя (залогодателя, ипотекодателя) в Едином реестре должников, кроме случаев, предусмотренных законом.

Напоминаем, на данный момент соответствующая часть 3 статьи 55 предусматривает, что при удостоверении договоров об отчуждении или залоге жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества, объекта незавершенного строительства, будущего объекта недвижимости, транспортных средств проверяется отсутствие какого-либо запрета отчуждения или ареста имущества.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вскоре парламент рассмотрит изменения в Закон «О дорожном движении», которые предусматривают новый порядок прекращения права на управление автомобилем. Этот правительственный законопроект 8082 Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал принять в первом чтении с учетом свежих комитетских поправок. В частности, у военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве управления автомобилем, смогут изымать водительское удостоверение.

Автор: Наталя Мамченко

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