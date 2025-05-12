В Овальном кабинете заметили статую, изображающую покушение на Трампа

В Овальном кабинете появилась скульптура с моментом покушения на Дональда Трампа – рядом со столом «Резолют».

Источник фото: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

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В Овальном кабинете заметили статуэтку, изображающую покушение на президента США Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания. Об этом пишет The Daily Beast.

Небольшая скульптура установлена на столике рядом с знаменитым столом «Резолют». Она изображает момент, когда Трамп поднял кулак в воздух и начал скандировать «борись, борись, борись» после того, как пуля задела его ухо 13 июля 2024 года.

Скульптура также изображает американский флаг и агентов Секретной службы, включая директора Шона Каррана, который сопровождает Трампа со сцены. Художник Стэн Уоттс, как сообщается, планирует создать 9-футовую бронзовую версию этого момента.

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