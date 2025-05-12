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В Овальному кабінеті помітили статую, що зображує замах на Трампа

19:25, 12 травня 2025
В Овальному кабінеті з'явилась скульптура з моментом замаху на Дональда Трампа — поруч із столом «Резолют».
В Овальному кабінеті помітили статую, що зображує замах на Трампа
Джерело фото: SAUL LOEB/AFP via Getty Images
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В Овальному кабінеті помітили статуетку, що зображує замах на президента США Дональда Трампа в Батлері, штат Пенсильванія. Про це пише The Daily Beast.

Невелика скульптура встановлена на столику поруч зі знаменитим столом «Резолют». Вона зображує момент, коли Трамп підняв кулак у повітря і почав скандувати «бийся, бийся, бийся», після того, як куля зачепила його вухо 13 липня 2024 року.

Скульптура також зображує американський прапор і агентів Секретної служби, включно з режисером Шоном Карраном, який проводжає Трампа зі сцени. Художник Стен Воттс, як повідомляється, планує планує створити 9-футову версію цього моменту з бронзи. 

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Дональд Трамп

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