До закону про дорожній рух внесуть зміни стосовно перереєстрації авто боржниками

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроект щодо цифровізації виконавчого провадження, який передбачає зміни до закону про дорожній рух.

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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту рийняти у другому читанні та в цілому урядовий законопроект 9363 щодо цифровізації виконавчого провадження. Законопроект був внесений ще у червні 2023 року.

Законопроект впроваджує автоматичні дії у процесі виконавчого провадження, зокрема автоматичне зняття арешту з рахунків після повного погашення боргу, автоматична взаємодія Єдиного реєстру боржників з іншими реєстрами та автоматичне оновлення даних в Єдиному реєстрі боржників.

Передбачена інтеграція з ключовими державними реєстрами та фінансовими установами. Як зазначають в уряді, це дасть змогу швидше виявляти майно боржників, актуалізувати інформацію та ефективніше виконувати судові рішення.

Зміни щодо перереєстрації авто

Серед численних інших змін, законопроект передбачає певні уточнюючі зміни до закону про дорожній рух.

Як відомо, наразі статті 34 Закону «Про дорожній рух» передбачає, що у разі звернення особи, яка внесена до Єдиного реєстру боржників, для здійснення перереєстрації, зняття з обліку транспортного засобу з метою його відчуження територіальні органи МВС зобов’язані відмовити у вчиненні реєстраційної дії, про що не пізніше наступного робочого дня повідомити зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про такий транспортний засіб.

Для автоматизованого обліку транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування і підлягають державній або відомчій реєстрації, та відомостей про їх власників та належних користувачів ведеться Єдиний державний реєстр транспортних засобів, держателем якого є МВС.

У законопроекті 9363 щодо цифровізації виконавчого провадження пропонується відповідні норми викласти в іншій редакції.

Так, замість них у статті 34 Закону «Про дорожній рух» ч. 5 та ч. 6 пропонують замінити чотирма новими частинами такого змісту.

Для автоматизованого обліку транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування і підлягають державній або відомчій реєстрації, та відомостей про їх власників і належних користувачів ведеться Єдиний державний реєстр транспортних засобів, держателем якого є МВС.

Під час здійснення перереєстрації, зняття з обліку транспортного засобу проводиться перевірка щодо наявності/відсутності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників у порядку, визначеному Міністерством юстиції та МВС.

У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС відмовляють у вчиненні реєстраційної дії, про що не пізніше наступного робочого дня повідомляють зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із наданням відомостей про такий транспортний засіб.

Територіальні органи МВС, органи, що здійснюють відомчу реєстрацію транспортних засобів, не відмовляють у вчиненні реєстраційної дії щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, у разі:

1) якщо перереєстрація транспортного засобу не пов’язана з його відчуженням;

2) придбання транспортного засобу або його отримання в рахунок погашення боргу в порядку, визначеному статтею 61 Закону «Про виконавче провадження»;

3) придбання транспортного засобу в порядку, визначеному статтею 30 Закону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

4) безоплатної передачі конфіскованого транспортного засобу.

Також статтю 34 пропонується доповнити нормою про те, що у разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників відомча реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів не здійснюється, крім випадків, передбачених цією статтею.

Крім того, у статті 55 Закону про нотаріат буде передбачено, що договори про відчуження або заставу (іпотеку) нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, транспортного засобу посвідчуються за відсутності заборони відчуження та / або арешту відповідного майна, а також за відсутності відомостей про особу відчужувача (заставодавця, іпотекодавця) в Єдиному реєстрі боржників, крім випадків, передбачених законом.

Нагадаємо, наразі відповідна ч. 3 ст. 55 передбачає, що при посвідченні договорів про відчуження або заставу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, транспортних засобів перевіряється відсутність будь-якої заборони відчуження або арешту майна.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», незабаром парламент розгляне зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто. Цей урядовий законопроект 8082 Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував прийняти в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок. Зокрема, у військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія.

Автор: Наталя Мамченко

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