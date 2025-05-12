Кабмін спростив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном — що змінилося

Відтепер для отримання паспорта чоловікам віком 18-60 років не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ.

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Кабінет міністрів спростив оформлення паспортів для чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном.

Уряд зазначає, що відтепер для отримання паспорта не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ. Усі перевірки здійснюються автоматично.

Що змінилося?

Закордонні підрозділи ДП «Документ» самостійно перевіряють статус військового обліку в електронному реєстрі.

Якщо дані про чоловіка відсутні, він автоматично ставиться на військовий облік.

Військово-обліковий документ створюється в електронній формі.

Проходити медкомісію більше не потрібно.

Усі перевірки здійснюються автоматично, без додаткових дій від заявника.

Чому це важливо?

Тисячі українців за кордоном отримають можливість безперешкодно оформити чи оновити паспорт.

Це спрощує легальне перебування, працевлаштування, навчання та доступ до держпослуг за кордоном.

Зміни дозволяють зберегти зв’язок із державою та користуватись правами громадянина, де б людина не перебувала.