КГС ВС разъяснил судам алгоритм действий в случае, если лицо утверждает, что не подавало иск и просит восстановить срок на обжалование судебного решения

КГС ВС подчеркнул, что при применении процессуальных норм национальные суды должны избегать чрезмерного формализма, который может повлиять на справедливость производства.

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Если лицо отрицает факт подачи им искового заявления и утверждает об отсутствии его подписи на процессуальных документах, суд апелляционной инстанции, решая вопрос об открытии апелляционного производства, должен в первую очередь проверить эти доводы, в частности относительно полномочий представителя и подлинности подписей на документах.

Только после опровержения таких доводов и установления, что именно заявительница была инициатором судебного производства и имела надлежащим образом уполномоченного представителя, суд может исследовать вопрос соблюдения процессуального порядка подачи апелляционной жалобы.

Такой вывод сделала коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в постановлении от 2 апреля 2025 года по делу № 333/2679/22 (производство № 61-17278св24).

В рассматриваемом деле истица обратилась в суд с иском к своему мужу о расторжении брака. Суд первой инстанции 14 декабря 2022 года удовлетворил иск.

Представитель истицы подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции с ходатайством о восстановлении срока на апелляционное обжалование, указав, что истица не участвовала в деле, не знала о решении суда, не получала его копию, а с его текстом ознакомилась только 3 октября 2024 года и не согласна с решением, поскольку не подавала иск и не имела намерения расторгать брак.

Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства из-за недоказанности заявительницей уважительности причин пропуска срока на обжалование решения суда первой инстанции.

Интересы истицы в суде первой инстанции представлял адвокат, которая поддержала иск и не возражала против заочного рассмотрения дела. Доказательств того, что истица не подписывала иск или не заключала договор с адвокатом, нет. Истица обращалась в суд первой инстанции за копией решения, что свидетельствует о ее осведомленности.

КГС ВС не согласился с выводами апелляционного суда, постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции со стадии решения вопроса об открытии апелляционного производства, учитывая следующее:

При рассмотрении вопроса о восстановлении срока на апелляционное обжалование судебного решения суд должен в первую очередь проверить доводы заявительницы о том, что она не обращалась в суд с иском, не подписывала исковое заявление и не уполномочивала представителя на такие действия.

Если лицо отрицает свое волеизъявление на обращение в суд и просит назначить почерковедческую экспертизу для подтверждения подделки подписи, суд обязан исследовать эти доводы до того, как решать вопрос о соблюдении процессуального срока и уважительности причин его пропуска.

Только после опровержения таких доводов и установления, что именно заявительница была инициатором судебного разбирательства или имела надлежащим образом уполномоченного представителя, суд может переходить к рассмотрению вопроса о соблюдении процессуальных сроков обжалования.

Каждое лицо имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Отказ от права на обращение в суд за защитой является недействительным (части 1, 3 ст. 4 ГПК Украины).

В статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантировано право каждого на справедливое и публичное разбирательство его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который решит спор о его правах и обязанностях гражданского характера.

В гражданском судопроизводстве судебный процесс инициируется с целью разрешения правовой проблемы, по которой стороны не достигли согласия. Этот процесс довольно формализован и четко определен законом, поэтому предоставление участникам возможности совершать действия, вызывающие сомнения в их правовых последствиях, не соответствует задачам гражданского судопроизводства.

КГС ВС подчеркнул, что при применении процессуальных норм национальные суды должны избегать чрезмерного формализма, который может повлиять на справедливость разбирательства.

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