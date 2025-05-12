Українцям пояснили, чи можна вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку

Українцям нагадали, хто має право на достроковий вихід на пенсію.

Фото: espreso.tv

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Державна служба зайнятості пояснила, чи можна вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку.

При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця через ліквідацію, реорганізацію, банкрутство, перепрофілювання, скорочення чисельності або штату працівників права людей, які майже досягли пенсійного віку, захищає законодавство.

Закон України «Про зайнятість населення» дозволяє таким особам достроково вийти на пенсію.

Мова йде про працівників, яким на день звільнення залишилося не більше, ніж півтора роки до досягнення пенсійного віку, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Проте це можливо лише за умови їх реєстрації як безробітних впродовж 30 календарних днів, з дати звільнення, у територіальному органі центрального органу виконавчої влади. І лише за умови відсутності впродовж семи календарних днів підходящої для них роботи.

Також Державна служба зайнятості зазначила, що достроковий вихід на пенсію, можливий лише якщо вивільнені працівники мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений Законом про пенсійне страхування.

Підтвердження наявного страхового стажу та віку виходу на пенсію для даних осіб здійснюється в порядку обміну інформацією між Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України та Пенсійним фондом України.

Для того, щоб скористатися такою можливістю, зареєстрований безробітний подає до Служби зайнятості заяви про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

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