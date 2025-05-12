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В Киевской области будут судить мужчину, который присвоил землю детской больницы по поддельным документам

22:54, 12 мая 2025
Фигурант использовал фальшивый акт права собственности, чтобы завладеть участком в Василькове, на территории которого расположен корпус детской больницы.
В Киевской области будут судить мужчину, который присвоил землю детской больницы по поддельным документам
Фото: unsplash
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В Киевской области 34-летний мужчина завладел землей детской больницы, используя поддельный документ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает региональная полиция.

Установлено, что фигурант по предварительному сговору с неустановленными лицами использовал поддельный государственный акт на право собственности и незаконно завладел земельным участком в городе Васильков, на территории которого расположен корпус детской больницы.

В результате незаконных действий мужчины участок был отчужден из коммунальной собственности громады.

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб местному бюджету почти на 200 тысяч гривен.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении фигуранта по факту использования заведомо поддельного документа и завладения земельным участком путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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Национальная полиция полиция обвинительный акт земля больница

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