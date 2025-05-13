В Хмельницком подростка поразило током на крыше поезда, видео

Спасатели сняли парня с крыши вагона и передали медикам.

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В Хмельницком парня поразило током на крыше вагона грузового поезда, сообщает ГСЧС.

С помощью выдвижной стремянки спасатели поднялись на вагон и сняли его оттуда. Пострадавшим оказался подросток 2010 года.

Его передали медикам для оказания неотложной помощи.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что на крыше электрички «Киев-Козятин» чуть заживо не сгорел человек.

Также в Одессе двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их поразило током. Один из них погиб, другой получил травмы.

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