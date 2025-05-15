Україна підписала Рамкову конвенцію про штучний інтелект та права людини

Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі.

Фото: thedigital.gov.ua

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що країна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Це перший міжнародний договір у сфері ШІ.

Документ підписали заступник міністра Олександр Борняков і заступник генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.

Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі. Серед них:

- повага до людської гідності й автономії;

- прозорість та нагляд;

- недискримінація;

- захист приватності;

- надійність;

- безпека інновацій.

«Підписання конвенції — важливий крок для розвитку ШІ в цифровій державі. Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього — ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери. Конвенцію вже підписали 15 урядів — Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та члени Ради Європи», - зазначили у Мінцифрі.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що за допомогою штучного інтелекту зможуть виявляти відхилення судів нижчестоящих інстанцій від базових позицій.

Фото: thedigital.gov.ua

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