На Одещині жінка намагалась переправити «липових» військових за кордон

Фото: ДПСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині оперативники Подільського загону в прикордонні викрили спробу незаконного переправлення військовозобовʼязаних до сусідньої Молдови. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На околиці одного з сіл, прикордонники затримали 29-річну жительку Одещини, яка на легковику марки «Рено» намагалась доставити до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону двох мешканців Кіровоградської та Вінницької областей.

Встановлено, що жінка плідно співпрацювала з адміном телеграм-каналу, який здійснював координацію її незаконної діяльності та підшуковував потенційних клієнтів. Останні, наперед сплатили по 6300 доларів США на крипто гаманець організатора, а той в свою чергу мав забезпечити їм «комфортну» доставку до кордону.

Згідно задуму, чоловіки заздалегідь прибули до Одеси, де спільниця «переодягнула» їх у військову форму та повезла до кордону.

Однак, «маршрут втечі» завершився раніше, ніж планувалося.

Правоохоронці вилучили транспортний засіб та мобільні телефони.

Жінці оголошено про підозру.

За спробу незаконного перетинання державного кордону, відносно чоловіків складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.