В Одесской области женщина пыталась переправить «липовых» военных за границу
В Одесской области оперативники Подольского отряда в приграничье выявили попытку незаконной переправки военнообязанных в соседнюю Молдову. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
На окраине одного из сел пограничники задержали 29-летнюю жительницу Одесской области, которая на легковом автомобиле марки «Рено» пыталась доставить к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы двух жителей Кировоградской и Винницкой областей.
Установлено, что женщина тесно сотрудничала с администратором телеграм-канала, который осуществлял координацию ее незаконной деятельности и подыскивал потенциальных клиентов. Последние заранее заплатили по 6300 долларов США на криптокошелек организатора, а тот, в свою очередь, должен был обеспечить им «комфортную» доставку к границе.
Согласно замыслу, мужчины заранее прибыли в Одессу, где сообщница «переодела» их в военную форму и повезла к границе.
Однако «маршрут побега» завершился раньше, чем планировалось.
Правоохранители изъяли транспортное средство и мобильные телефоны.
Женщине сообщено о подозрении.
За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении мужчин составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд.
