Британія перехоплюватиме танкери тіньового флоту РФ: що це означає

Велика Британія планує перехоплювати та перевіряти судна тіньового флоту Росії у своїх водах.

Велика Британія планує перехоплювати та перевіряти у своїх територіальних водах судна так званого тіньового флоту Росії, щоб посилити тиск Європи на Кремль, який за рахунок нелегального експорту нафти фінансує війну проти України. Про це повідомляє канцелярія прем’єр-міністра Кіра Стармера, передає Bloоmberg.

У заяві зазначається, що Путін "потирає руки в очікуванні війни на Близькому Сході, оскільки вважає, що підвищення цін на нафту".

"Тому ми ще активніше боремося з його тіньовим флотом, не тільки для забезпечення безпеки Великої Британії, а й для того, щоб позбавити військову Путіна брудних доходів, які фінансують його варварську кампанію в Україні", — заявили у Стармера.

Згідно з повідомленням, це означає, що російським суднам, які намагаються уникнути перевірок, доведеться обходити британські води, зокрема район Ла-Манш, що зрештою призведе до зростання вартості перевезень.

У канцелярії прем’єра уточнили, що військові та правоохоронці готуються до різних сценаріїв, включно з можливими абордажами суден, які не підкоряються вимогам, є озброєними або застосовують технології для уникнення затримання.

Заява пролунала напередодні візиту Стармера на саміт Об'єднані експедиційні сили у Гельсінкі. Як зазначає Bloomberg, ця коаліція країн Північної Європи працює над припиненням діяльності російського тіньового флоту.

Відомо, що понад 600 російських танкерів потрапили під санкції ЄС, Британії та США через війну проти України, причому понад 570 із них внесено до санкційних списків Євросоюзу з червня 2024 року.

