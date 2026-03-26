Великобритания будет перехватывать танкеры теневого флота РФ: что это значит

Великобритания планирует перехватывать и проверять в своих территориальных водах суда так называемого теневого флота России, чтобы усилить давление Европы на Кремль, который за счет нелегального экспорта нефти финансирует войну против Украины. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Кира Стармера, передает Bloomberg.

В заявлении отмечается, что Владимир Путин «потирает руки в ожидании войны на Ближнем Востоке, поскольку считает, что это приведет к росту цен на нефть».

«Поэтому мы еще активнее боремся с его теневым флотом не только для обеспечения безопасности Великобритании, но и для того, чтобы лишить военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине», — заявили в офисе Стармера.

Согласно сообщению, это означает, что российским судам, пытающимся избежать проверок, придется обходить британские воды, в частности район Ла-Манш, что в итоге приведет к росту стоимости перевозок.

В канцелярии премьера уточнили, что военные и правоохранительные органы готовятся к различным сценариям, включая возможные абордажи судов, которые не подчиняются требованиям, являются вооруженными или используют технологии для уклонения от задержания.

Заявление прозвучало накануне визита Стармера на саммит Объединенные экспедиционные силы в Хельсинки. Как отмечает Bloomberg, эта коалиция стран Северной Европы работает над прекращением деятельности российского теневого флота.

Известно, что более 600 российских танкеров попали под санкции ЕС, Великобритании и США из-за войны против Украины, причем более 570 из них внесены в санкционные списки Евросоюза с июня 2024 года.

