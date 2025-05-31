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У Києві випускники шкіл офіційно завершили навчальний рік – попереду НМТ

13:18, 31 травня 2025
Цього року Київ випустив майже 17 500 учнів 11-х класів та понад 28 000 учнів 9-х класів.
У Києві випускники шкіл офіційно завершили навчальний рік – попереду НМТ
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30 травня в столичних школах завершилася класно-урочна форма навчання. Цього року Київ випустив майже 17 500 учнів 11-х класів та понад 28 000 учнів 9-х класів. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Незважаючи на складні умови воєнного часу, навчання не припинилося. Уроки часто проходили в укриттях під час повітряних тривог, але безпека дітей та педагогів залишається головним пріоритетом для міської влади.

Валентин Мондриївський підкреслив, що триває робота над поліпшенням умов для навчання: будуються нові укриття, модернізуються харчоблоки та оновлюються навчальні приміщення.

У 2025 році заплановані ремонти їдалень у закладах Дарницького та Дніпровського районів. Загалом на підготовку до вже нового навчального року з бюджету міста передбачено 2,3 мільярда гривень.

Офіційно навчальний рік завершиться 30 червня. Попереду в одинадцятикласників – національний мультипредметний тест, а дев’ятикласники обиратимуть свій подальший освітній шлях.

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Київ школа

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