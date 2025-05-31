В Киеве выпускники школ официально завершили учебный год — впереди НМТ

В этом году Киев выпустил почти 17 500 учеников 11-х классов и более 28 000 учеников 9-х классов.

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30 мая в столичных школах завершилась классно-урочная форма обучения. В этом году Киев выпустил почти 17 500 учеников 11-х классов и более 28 000 учеников 9-х классов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондрыевский.

Несмотря на сложные условия военного времени, обучение не прекратилось. Уроки часто проводились в укрытиях во время воздушных тревог, но безопасность детей и педагогов остается главным приоритетом для городской власти.

Валентин Мондрыевский подчеркнул, что продолжается работа по улучшению условий для обучения: строятся новые укрытия, модернизируются пищеблоки и обновляются учебные помещения. В 2025 году запланированы ремонты столовых в учреждениях Дарницкого и Днепровского районов. В целом на подготовку к новому учебному году из городского бюджета предусмотрено 2,3 миллиарда гривен.

Официально учебный год завершится 30 июня. Впереди у одиннадцатиклассников — национальный мультипредметный тест, а девятиклассники будут выбирать свой дальнейший образовательный путь.

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