Практика судов
  1. В Украине

В Киеве выпускники школ официально завершили учебный год — впереди НМТ

13:18, 31 мая 2025
В этом году Киев выпустил почти 17 500 учеников 11-х классов и более 28 000 учеников 9-х классов.
В Киеве выпускники школ официально завершили учебный год — впереди НМТ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 мая в столичных школах завершилась классно-урочная форма обучения. В этом году Киев выпустил почти 17 500 учеников 11-х классов и более 28 000 учеников 9-х классов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондрыевский.

Несмотря на сложные условия военного времени, обучение не прекратилось. Уроки часто проводились в укрытиях во время воздушных тревог, но безопасность детей и педагогов остается главным приоритетом для городской власти.

Валентин Мондрыевский подчеркнул, что продолжается работа по улучшению условий для обучения: строятся новые укрытия, модернизируются пищеблоки и обновляются учебные помещения. В 2025 году запланированы ремонты столовых в учреждениях Дарницкого и Днепровского районов. В целом на подготовку к новому учебному году из городского бюджета предусмотрено 2,3 миллиарда гривен.

Официально учебный год завершится 30 июня. Впереди у одиннадцатиклассников — национальный мультипредметный тест, а девятиклассники будут выбирать свой дальнейший образовательный путь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров

Как отмечают депутаты, ограничение сроков пребывания лица в Реестре коррупционеров обусловлено решением ЕСПЧ по делу экс-директора НАБУ Артема Сытника.

Комитет рекомендовал принять законопроект Зеленского о создании специализированных административных судов

Правовой комитет парламента рекомендовал Раде одобрить законопроект Зеленского о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Контракт на военную службу для лиц старше 60 лет – Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект, но Минобороны против

Минобороны не поддерживает идею привлечения на военную службу лиц старше 60 лет, если они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях, а в Администрации Госпогранслужбы указали на коррупциогенные факторы в законопроекте.

Приоритетом сейчас является финансирование ВСУ, поэтому размер единовременных соцвыплат может быть уменьшен — Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда констатировала, что в условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование Вооруженных Сил, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета.

В САП поддержали формат законопроекта Минюста об отмене автоматического закрытия дел по истечении срока досудебного расследования

МВФ ждет принятия закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после уведомления лицу о подозрении, а полномочия следственных судей продлевать сроки передаются прокурорам, поэтому придется искать компромисс.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду