ЕС запускает приложение для проверки возраста, чтобы усилить защиту детей в интернете

Европейский Союз запускает новое приложение для проверки возраста.

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В июле Европейский Союз запускает новое приложение для проверки возраста, которое позволит строже применять правила защиты несовершеннолетних в интернете. Это приложение является предшественником цифрового кошелька ЕС, который будет представлен в 2026 году, и позволит пользователям проверять свой возраст без необходимости предоставлять личную информацию платформам. Об этом пишет Financial Times.

В настоящее время в ЕС нет обязательных требований для проверки возраста на онлайн-платформах, однако установлены правовые обязательства для сайтов, обслуживающих несовершеннолетних или размещающих порнографический и другой вредоносный контент. В будущем ЕС планирует применять более жесткий подход к онлайн-платформам, которые недостаточно заботятся о защите несовершеннолетних.

Хенна Вирккуннен, руководитель ЕС по вопросам технологий, подчеркнула важность этого шага, заявив, что «защита несовершеннолетних является для нас очень важным приоритетом». Она также добавила, что усилия по обеспечению более высокого уровня безопасности, конфиденциальности и защиты детей должны предпринимать не только правительства, но и технологические компании.

В то же время Брюссель планирует принять дополнительные меры для обеспечения конфиденциальности учетных записей детей, чтобы снизить риски нежелательного контакта с незнакомцами в интернете.

На данный момент Meta и TikTok находятся под расследованием из-за их потенциально опасных дизайнерских решений, которые могут вызывать зависимость у пользователей.

Европейская комиссия также объявила о расследовании четырех крупных веб-сайтов для взрослых, опасаясь, что их меры по проверке возраста не обеспечивают должной защиты для несовершеннолетних.

Важным вопросом также остается установление минимального возраста для использования социальных сетей на уровне ЕС, однако, по словам руководителя технического отдела ЕС, достичь единых стандартов в этом вопросе будет сложно, учитывая разнообразие услуг и культур в разных странах ЕС.

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