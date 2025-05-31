ЄС запускає застосунок для перевірки віку, щоб посилити захист дітей в інтернеті

Європейський Союз запускає новий застосунок для перевірки віку.

Джерело фото: Getty Images

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У липні Європейський Союз запускає новий застосунок для перевірки віку, що дозволить суворіше застосовувати правила захисту неповнолітніх в інтернеті. Цей застосунок є попередником цифрового гаманця ЄС, який буде представлений у 2026 році, і дозволить користувачам перевіряти свій вік без необхідності надавати особисту інформацію платформам. Про це пише Financial Times.

Зараз у ЄС немає вимог щодо перевірки віку на онлайн-платформах, але встановлені правові зобов'язання для сайтів, які обслуговують неповнолітніх або розміщують порнографічний та інший шкідливий контент. У майбутньому ЄС планує застосовувати більш жорсткий підхід до онлайн-платформ, які не виконують достатньо для захисту неповнолітніх.

Хенна Вірккунен, керівник ЄС з питань технологій, підкреслила важливість цього кроку, зазначивши, що «захист неповнолітніх є для нас дуже важливим пріоритетом». Вона також додала, що зусилля для забезпечення більш високого рівня безпеки, конфіденційності та захисту для дітей повинні здійснювати не тільки уряди, але й технологічні компанії.

У той же час Брюссель хоче вжити додаткових заходів для забезпечення приватності облікових записів дітей, щоб зменшити ризики небажаного контакту з незнайомцями в інтернеті.

Наразі Meta та TikTok перебувають під слідством через їхні потенційно небезпечні дизайнерські рішення, які можуть спричинити залежність користувачів.

Європейська комісія також оголосила розслідування щодо чотирьох великих веб-сайтів для дорослих через побоювання, що їхні заходи з перевірки віку не забезпечують належний захист для неповнолітніх.

Важливим питанням також залишається встановлення мінімального віку для використання соціальних мереж на рівні ЄС, але, за словами керівника технічного відділу ЄС, досягти єдиних стандартів у цьому питанні буде складно, враховуючи різноманітність послуг і культур у різних країнах ЄС.

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