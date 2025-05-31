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Трамп удвічі підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію в США

12:38, 31 травня 2025
Тарифи зростуть із чинних 25% до 50%.
Трамп удвічі підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію в США
Джерело фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп анонсував нове підвищення мит на всі сталь і алюміній, що ввозяться до Штатів. Тарифи зростуть із чинних 25% до 50%.

У мережі Truth Social він вказав, що тарифи 50% на сталь і алюміній почнуть діяти із 4 червня.

«Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості», — повідомив Трамп.

Нагадаємо, що раніше Апеляційний суд федерального округу США 29 травня призупинив рішення щодо тарифів, введених адміністрацією Дональда Трампа, тимчасово відновивши їхню чинність.

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США Дональд Трамп

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