Трамп удвічі підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію в США

Тарифи зростуть із чинних 25% до 50%.

Джерело фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп анонсував нове підвищення мит на всі сталь і алюміній, що ввозяться до Штатів. Тарифи зростуть із чинних 25% до 50%.

У мережі Truth Social він вказав, що тарифи 50% на сталь і алюміній почнуть діяти із 4 червня.

«Наші сталеливарна та алюмінієва галузі відроджуються, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових робітників сталеливарної та алюмінієвої промисловості», — повідомив Трамп.

Нагадаємо, що раніше Апеляційний суд федерального округу США 29 травня призупинив рішення щодо тарифів, введених адміністрацією Дональда Трампа, тимчасово відновивши їхню чинність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.