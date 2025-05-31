Трамп в два раза повысит пошлины на импорт стали и алюминия в США

Тарифы вырастут с текущих 25% до 50%.

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Президент США Дональд Трамп анонсировал новое повышение пошлин на всю сталь и алюминий, импортируемые в Штаты. Тарифы вырастут с текущих 25% до 50%.

В сети Truth Social он указал, что пошлины 50% на сталь и алюминий начнут действовать с 4 июня.

«Наши сталелитейная и алюминиевая отрасли возрождаются, как никогда раньше. Это будет еще один большой импульс для наших замечательных работников сталелитейной и алюминиевой промышленности», — сообщил Трамп.

Напомним, что ранее Апелляционный суд федерального округа США 29 мая приостановил решение относительно тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа, временно восстановив их действие.

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