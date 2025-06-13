Чи зараховується до страхового стажу період догляду за особою з інвалідністю — відповідь Держпраці

Період догляду може зараховуватися до стажу, якщо особа не працювала і отримувала допомогу від соцзахисту.

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Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування до страхового стажу періодів:

догляду за особою з інвалідністю I групи;

догляду за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду;

догляду за дитиною з інвалідністю або за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

Але за певних умов.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

не працювала в такий період;

отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Тобто, для людини, що здійснює догляд, страхувальником у цей період є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Страховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також даних, включених до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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