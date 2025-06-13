Чи зараховується до страхового стажу період догляду за особою з інвалідністю — відповідь Держпраці

Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю.
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування до страхового стажу періодів:
Але за певних умов.
Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:
Тобто, для людини, що здійснює догляд, страхувальником у цей період є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.
Страховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також даних, включених до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
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