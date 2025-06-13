Практика судів
  1. В Україні

Чи зараховується до страхового стажу період догляду за особою з інвалідністю — відповідь Держпраці

11:03, 13 червня 2025
Період догляду може зараховуватися до стажу, якщо особа не працювала і отримувала допомогу від соцзахисту.
Чи зараховується до страхового стажу період догляду за особою з інвалідністю — відповідь Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування до страхового стажу періодів:

  • догляду за особою з інвалідністю I групи;
  • догляду за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я  потребує постійного стороннього догляду;
  • догляду за дитиною з інвалідністю або за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

Але за певних умов.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

  • є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);
  • не працювала в такий період;
  • отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Тобто, для людини, що здійснює догляд, страхувальником у цей період є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Страховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також даних, включених до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці інвалідність трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Віртуальні активи планують включити до золотовалютного резерву України – законопроект

Серед іншого, ініціатори зазначають, що е-гривня може позитивно вплинути на спроможності Нацбанку підтримувати цінову та фінансову стабільність.

В Україні проведуть звірку даних про громадян між різними реєстрами — Кабмін затвердив порядок

Кабмін затвердив постанову, яка дозволить ідентифікувати усіх громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах.

Суд скасував рішення комісії ТЦК про відмову в розгляді заяви про відстрочку студента іноземного вишу

Чи може комісія ТЦК відмовити у розгляді заяви про відстрочку здобувачу освіти, який навчається в іноземному навчальному закладі, бо такий заклад не має доступу до ЄДЕБО – рішення суду.

Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту можна буде за допомогою цифрового гаманця — Кабмін затвердив постанову

Разом з тим, надавачі гаманців зможуть визначати компоненти комп’ютерної програми, які не підлягають публікації з метою захисту національної безпеки.

Скасування касаційних фільтрів може відповідати інтересам адвокатів, їх клієнтів, прокурорів, але не правосуддя — Верховний Суд

У Верховному Суді вважають, що касаційні фільтри необхідно лише посилювати, інакше касаційні суди будуть розглядати справи роками.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду