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Зачисляется ли в страховой стаж период ухода за лицом с инвалидностью — ответ Гоструда

11:03, 13 июня 2025
Период ухода может засчитываться в стаж, если лицо не работало и получало пособие от соцзащиты.
Зачисляется ли в страховой стаж период ухода за лицом с инвалидностью — ответ Гоструда
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Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, засчитывается ли в страховой стаж период ухода за лицом с инвалидностью.

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено зачисление в страховой стаж следующих периодов:

  • ухода за лицом с инвалидностью I группы;
  • ухода за лицом, достигшим пенсионного возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению учреждения здравоохранения;
  • ухода за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком, которому инвалидность не установлена.

Но только при соблюдении определенных условий.

Период ухода засчитывается в страховой стаж, если лицо, осуществлявшее уход:

  • является трудоспособным (не достигло пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
  • не работало в этот период;
  • получало в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

То есть, страхователем в этот период выступает соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий такую помощь, надбавку или компенсацию.

Страховой стаж рассчитывается на основании данных системы персонифицированного учета, а за периоды до ее внедрения — на основании документов и в порядке, установленном законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также данных, включенных в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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Гоструда инвалидность трудовые отношения

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