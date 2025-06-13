Зачисляется ли в страховой стаж период ухода за лицом с инвалидностью — ответ Гоструда

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, засчитывается ли в страховой стаж период ухода за лицом с инвалидностью.
Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено зачисление в страховой стаж следующих периодов:
Но только при соблюдении определенных условий.
Период ухода засчитывается в страховой стаж, если лицо, осуществлявшее уход:
То есть, страхователем в этот период выступает соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий такую помощь, надбавку или компенсацию.
Страховой стаж рассчитывается на основании данных системы персонифицированного учета, а за периоды до ее внедрения — на основании документов и в порядке, установленном законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также данных, включенных в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
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