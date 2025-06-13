Апелляционный суд США разрешил Трампу сохранить Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Апелляционный суд США разрешил сохранить размещение национальной гвардии в Лос-Анджелесе, решение является временным.

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Апелляционный суд США приостановил решение нижестоящей инстанции, позволив президенту Дональду Трампу оставить под своим командованием подразделения Национальной гвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов против усиления иммиграционного контроля. Об этом сообщает Reuters.

Ранее в тот же день судья окружного суда Сан-Франциско Чарльз Брейер признал незаконным использование Трампом Национальной гвардии для противодействия протестам. В своем 36-страничном решении Брейер постановил вернуть контроль над гвардией губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, который инициировал иск против администрации президента. Однако примерно через два с половиной часа апелляционный суд приостановил это решение, сохранив за Трампом право командовать гвардией.

Решение апелляционного суда является временным и не означает окончательной поддержки позиции Трампа. Оно позволяет администрации президента продолжить использование Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, пока продолжается дальнейшее судебное разбирательство. Слушание по существу решения Брейера запланировано на вторник.

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