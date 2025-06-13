Апеляційний суд США дозволив Трампу зберегти Нацгвардію в Лос-Анджелесі

Апеляційний суд США дозволив зберегти розміщення національної гвардії в Лос-Анджелесі, рішення є тимчасовим.

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Апеляційний суд США призупинив рішення нижчої інстанції, дозволивши президенту Дональду Трампу залишити під своїм командуванням підрозділи Національної гвардії в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти посилення імміграційного контролю. Про це повідомляє Reuters.

Раніше того ж дня суддя окружного суду Сан-Франциско Чарльз Бреєр визнав незаконним використання Трампом Національної гвардії для протидії протестам. У своєму 36-сторінковому рішенні Бреєр постановив повернути контроль над гвардією губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому, який ініціював позов проти адміністрації президента. Однак через приблизно дві з половиною години апеляційний суд призупинив це рішення, зберігши за Трампом право командувати гвардією.

Рішення апеляційного суду є тимчасовим і не означає остаточної підтримки позиції Трампа. Воно дозволяє адміністрації президента продовжити використання Національної гвардії в Лос-Анджелесі, поки триває подальший судовий розгляд. Слухання щодо суті рішення Бреєра заплановане на вівторок.

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