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Уряд не планує різких змін у податковій політиці під час воєнного стану – Шмигаль

18:23, 27 червня 2025
Прем’єр заспокоїв підприємців: податкова політика залишиться сталою.
Уряд не планує різких змін у податковій політиці під час воєнного стану – Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру запроваджувати різкі зміни в податковій політиці на період дії воєнного стану. Про це він повідомив під час «Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства» в Києві.

«Важливий аспект – це сталість податкової політики. Тут не плануємо різких змін на час дії воєнного стану. Ми розуміємо, що бізнесу потрібен ресурс для зміцнення, відновлення, для модернізації», – наголосив Шмигаль.

Водночас прем’єр підкреслив, що уряд активно співпрацює з міжнародними партнерами для залучення прогнозованих джерел зовнішнього фінансування, які спрямовуються на підтримку оборони, економіки та інфраструктури.

За словами Шмигаля, за перші п’ять місяців 2025 року бізнес сплатив до державного бюджету податки та збори на суму понад 1,5 трлн грн. «Кожна гривня цінна і важлива, але всі свої внутрішні ресурси ми спрямовуємо на наші сили безпеки і оборони. У цьому, власне, і цінність українського бізнесу, бізнесу партнерів, які зберегли його тут», – зазначив глава уряду.

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податкова Кабінет Міністрів України воєнний стан Денис Шмигаль податки

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