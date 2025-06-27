Правительство не планирует резких изменений в налоговой политике во время военного положения – Шмыгаль

Премьер успокоил предпринимателей: налоговая политика останется постоянной.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено вводить резкие изменения в налоговой политике на период действия военного положения. Об этом он сообщил во время «Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству» в Киеве.

«Важный аспект - это постоянство налоговой политики. Здесь не планируем резких изменений на время действия военного положения. Мы понимаем, что бизнесу нужен ресурс для укрепления, восстановления, для модернизации», - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что правительство активно сотрудничает с международными партнерами для привлечения прогнозируемых источников внешнего финансирования, которые направляются на поддержку обороны, экономики и инфраструктуры.

По словам Шмыгаля, за первые пять месяцев 2025 года бизнес уплатил в государственный бюджет налоги и сборы на сумму более 1,5 трлн грн. «Каждая гривна ценна и важна, но все свои внутренние ресурсы мы направляем на наши силы безопасности и обороны. В этом, собственно, и ценность украинского бизнеса, бизнеса партнеров, которые сохранили его здесь», - отметил глава правительства.

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