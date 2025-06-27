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Объем оборонных расходов в бюджетах на 2026, 2027, 2028 годы будут корректировать с учетом военно-политической обстановки: Зеленский ввел в действие решение СНБО

18:14, 27 июня 2025
Кабмину поручили предусмотреть при подготовке законопроектов о Государственном бюджете на 2026, 2027, 2028 годы возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки – Президент подписал Указ.
Объем оборонных расходов в бюджетах на 2026, 2027, 2028 годы будут корректировать с учетом военно-политической обстановки: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский подписал Указ №433/2025, которым ввел в действие решение СНБО «О предложениях к Бюджетной декларации на 2026–2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

Итак, этим решением СНБО Кабмину поручено:

  1. определить в 2026, 2027, 2028 годах основным приоритетом Государственного бюджета Украины финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны;
  2. предусмотреть при подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2026, 2027, 2028 годы возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;
  3. принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026–2028 годах на содержание личного состава сил безопасности и сил обороны Украины, стимулирование к прохождению военной службы и службы в органах правопорядка, реализацию социальных гарантий;
  4. проработать вопрос об увеличении денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских в соответствии с социально-экономическими условиями и военно-политической обстановкой путем усовершенствования системы социальных выплат личному составу сектора безопасности и обороны Украины;
  5. продолжить в 2026–2028 годах осуществление мер по восстановлению долговой устойчивости государства;
  6. обеспечить в 2026–2028 годах привлечение дополнительных источников военно-технической помощи Украине;
  7. принять меры по обеспечению выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели лиц, а также их смерти вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного в период военного положения, с учетом требований постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения»;
  8. принять в 2026–2028 годах в соответствии с военно-политической обстановкой меры по обеспечению восстановления нерушимых запасов материально-технических средств для обеспечения потребностей сил безопасности и сил обороны Украины;
  9. обеспечить в 2026–2028 годах предоставление государственной финансовой поддержки предприятиям оборонно-промышленного комплекса, прозрачность и эффективность использования соответствующих расходов государственного бюджета;
  10. обеспечить своевременное утверждение программ и условий предоставления государственных гарантий, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, реализуемых с привлечением кредитов (займов) под государственные гарантии субъектами хозяйствования – резидентами Украины;
  11. принять в 2026–2028 годах меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям:
  • выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, а также крылатых ракет), беспилотных комплексов и роботизированных систем различного назначения, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов;
  • повышение возможностей сил безопасности и сил обороны Украины;
  • укрепление органов правопорядка и интегрированного управления границами;
  • обеспечение подготовки населения к национальному сопротивлению;
  • усиление системы противовоздушной обороны государства и обеспечение надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;
  • укрепление системы кибербезопасности и информационной безопасности государства;
  • усиление разведывательных и контрразведывательных возможностей государства, активизация антитеррористических мер и борьбы с диверсионной деятельностью;
  1. обеспечить в 2026, 2027, 2028 годах информирование Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны Украины, в частности государственных целевых оборонных программ.

Органам сектора безопасности и обороны поручено принять в течение 2026–2028 годов меры по обеспечению контроля за соблюдением условий и сроков выполнения государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг оборонного назначения, в частности состояния погашения дебиторской задолженности и недопущения создания просроченной дебиторской задолженности.

Автор: Наталя Мамченко

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бюджет Кабинет Министров Украины указ Владимир Зеленский СНБО

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