Генпрокурор Руслан Кравченко анонсировал аудит дел против предпринимателей

Генпрокурор заявил, что прокуратура проверит дела против бизнеса.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко объявил о намерении провести аудит уголовных производств, касающихся украинского бизнеса. Об этом он заявил во время «Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству» в Киеве.

«Второй приоритет - это наконец-то разобраться с производствами, которые касаются бизнеса, защитить бизнес и дойти справедливости в этих вопросах», - подчеркнул Кравченко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Руслан Кравченко реорганизовывал Департамент защиты инвестиций. Он отметил, что это подразделение должно было играть ключевую роль в обеспечении прав инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий. «Сегодня реорганизовывал Департамент уголовной политики и защиты инвестиций. Это подразделение должно было бы играть ключевую роль в обеспечении прав для инвесторов и бизнеса, но не оправдало ожиданий», - написал Кравченко.

По его словам, работа Департамента сводилась к формальным встречам и бюрократическим процедурам, которые не удовлетворяли потребности бизнеса. «Бизнес нуждается не в формальностях, а в прозрачных правилах, предсказуемости и эффективной защите. Предпринимательство может функционировать даже в сложных условиях войны, если ему не мешать. Однако, бизнес тоже должен работать в правовых рамках», - подчеркнул генпрокурор.

Кравченко также акцентировал на важности медиации в отношениях с бизнес-сообществом. «Я обеспечу законную коммуникацию с бизнесом и справедливость», - заверил он, подчеркнув необходимость прозрачного взаимодействия и эффективной защиты прав предпринимателей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский также утвердил персональный состав Совета по вопросам предпринимательства. Они смогут делать запросы в государственные органы и приглашать к себе на заседания должностных лиц.

Добавим, Правительство получило президентское поручение инициировать мораторий на проверки бизнеса.

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