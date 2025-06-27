Правительство прорабатывает 20 инициатив для поддержки бизнеса после диалога с предпринимателями

Шмыгаль: государство отменяет барьеры и открывает рынки для украинского бизнеса.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на «Форуме власти и бизнеса: от диалога к партнерству» в Киеве сообщил, что по итогам последней встречи с представителями бизнеса правительство работает над выполнением около 20 задач. Среди ключевых направлений - либерализация валютного регулирования, поддержка экспорта агропродукции и содействие релокированным предприятиям.

«Взаимодействие правительства и бизнес-сообщества происходит постоянно в формате откровенного разговора. Это - непосредственные встречи с предпринимателями, по результатам которых министерствами и ведомствами осуществляются соответствующие шаги по выполнению соответствующих поручений. По итогам последней нашей встречи прорабатываем сейчас около 20 задач, в частности по либерализации валютного регулирования, экспорта агропродукции, содействие релокированным предприятиям», - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что диалог с бизнесом позволяет правительству создавать благоприятные условия для предпринимательства. Одним из основных направлений является комплексная дерегуляция. «Отменили уже около 2 000 регуляторных инструментов в различных сферах экономики. В Верховную Раду подали законопроект, который устранит еще более 60 регуляторных бюрократических барьеров», - отметил он.

Вторым важным направлением правительство считает цифровизацию. «Переводим в цифру все, что возможно. Около 30 услуг и цифровых инструментов доступны в приложении «Дія» и еще более 130 - на портале «Дія». Запустили сервис «е-Предприниматель», в котором объединили 13 услуг для тех, кто хочет начать и развивать собственный бизнес. Недавно правительство приняло также решение о создании онлайн-кабинета предпринимателей на платформе «ДіяБізнес», - проинформировал Шмыгаль.

Третье направление поддержки - программа «Сделано в Украине», инициированная Президентом Украины. «Предоставляем кредитный грантовый ресурс для старта и развития бизнеса. За время полномасштабной войны предприниматели получили 319 млрд грн льготных кредитов по программе «5-7-9%», более 7 млрд грн микрогрантов - на открытие собственного дела и почти 5 млрд грн - на обустройство перерабатывающих мощностей», - рассказал премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что государство поддержало экспорт на сумму более 25 млрд грн, что способствует выходу украинских компаний на новые рынки. Правительство компенсирует 25% стоимости отечественной агротехники и 15% стоимости промышленной техники и энергетического оборудования.

Для улучшения коммуникации с бизнесом используется платформа «Пульс», которая собрала уже 150 000 отзывов о качестве государственных услуг.

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