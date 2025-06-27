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Уряд опрацьовує 20 ініціатив для підтримки бізнесу після діалогу з підприємцями

18:02, 27 червня 2025
Шмигаль: держава скасовує бар’єри й відкриває ринки для українського бізнесу.
Уряд опрацьовує 20 ініціатив для підтримки бізнесу після діалогу з підприємцями
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на «Форумі влади та бізнесу: від діалогу до партнерства» в Києві повідомив, що за підсумками останньої зустрічі з представниками бізнесу уряд працює над виконанням близько 20 завдань. Серед ключових напрямів – лібералізація валютного регулювання, підтримка експорту агропродукції та сприяння релокованим підприємствам.

«Взаємодія уряду і бізнес-спільноти відбувається постійно у форматі відвертої розмови. Це — безпосередні зустрічі з підприємцями, за результатами яких міністерствами і відомствами здійснюються відповідні кроки на виконання відповідних доручень. За підсумками останньої нашої зустрічі опрацьовуємо наразі близько 20 завдань, зокрема щодо лібералізації валютного регулювання, експорту агропродукції, сприяння релокованим підприємствам», – заявив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що діалог із бізнесом дозволяє уряду створювати сприятливі умови для підприємництва. Одним із основних напрямів є комплексна дерегуляція. «Скасували вже близько 2 000 регуляторних інструментів у різних сферах економіки. До Верховної Ради подали законопроєкт, який усуне ще понад 60 регуляторних бюрократичних бар'єрів», – зазначив він.

Другим важливим напрямом уряд вважає цифровізацію. «Переводимо в цифру все, що можливо. Близько 30 послуг і цифрових інструментів доступні в застосунку «Дія» і ще понад 130 — на порталі «Дія». Запустили сервіс «е-Підприємець», у якому об'єднали 13 послуг для тих, хто хоче започаткувати і розвивати власний бізнес. Нещодавно уряд ухвалив також рішення про створення онлайн-кабінету підприємців на платформі «ДіяБізнес», – поінформував Шмигаль.

Третій напрям підтримки – програма «Зроблено в Україні», ініційована Президентом України. «Надаємо кредитний грантовий ресурс для старту і розвитку бізнесу. За час повномасштабної війни підприємці отримали 319 млрд грн пільгових кредитів за програмою «5-7-9%», більш ніж 7 млрд грн мікрогрантів — на започаткування власної справи і майже 5 млрд грн — на облаштування переробних потужностей», – розповів прем’єр.

Шмигаль також підкреслив, що держава підтримала експорт на суму понад 25 млрд грн, що сприяє виходу українських компаній на нові ринки. Уряд компенсує 25% вартості вітчизняної агротехніки та 15% вартості промислової техніки й енергетичного обладнання.

Для покращення комунікації з бізнесом використовується платформа «Пульс», яка зібрала вже 150 000 відгуків про якість державних послуг.

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бізнес Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль

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