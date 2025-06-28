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Через суд довели незаконність приватизації майна туберкульозної лікарні на Рівненщині

07:37, 28 червня 2025
На Рівненщині суд визнав недійсним аукціон з продажу майна колишнього медзакладу.
Через суд довели незаконність приватизації майна туберкульозної лікарні на Рівненщині
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Північний апеляційний господарський суд підтримав прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове — визнано недійсними електронний аукціон і договір купівлі-продажу, а підприємство зобов’язано повернути майно колишньої лікарні на Сарненщині Рівненської області. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Так, у 2020 році Рівненська обласна рада реорганізувала Страшівську туберкульозну лікарню, приєднавши її  до КП «Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» РОР. У подальшому спірне майно медзакладу дозволили приватизувати, шляхом продажу на аукціоні без умов.

На електронних торгах майже 2,5 тис м. кв. нерухомості, серед яких лікувальні корпуси, адміністративні та підсобні приміщення  за понад 1,2 млн грн викупило промислове підприємство.

Втім, прокурори встановили, що Страшівська туберкульозна лікарня відноситься до об’єктів соціально-культурного призначення, а відтак її приватизація можлива лише за умови збереження профілю діяльності. При цьому договір купівлі-продажу не містить жодних застережень стосовно профілю, що є незаконним та могло призвести до його зміни.

Прокуратура звернулась до суду, аби повернути нерухомість законному власнику – Рівненській обласній раді. Суд першої інстанції став на бік відповідача, втім Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокурора та задоволив позов у повному обсязі.

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