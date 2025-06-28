Чи може роботодавець перераховувати зарплату працівника іншій людині — відповідь Держпраці

Закон не забороняє переказ зарплати третій особі, якщо працівник надав роботодавцю письмову згоду з реквізитами для виплат.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи може роботодавець перераховувати заробітну плату іншій фізичній особі.

У законодавстві немає заборони для перерахування заробітної плати працівника на рахунок іншої фізичної особи.

Частиною 5 статті 24 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через банки/небанківських надавачів платіжних послуг, які отримали право на відкриття і ведення обслуговування рахунків відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Для цього працівник має письмово повідомити (написати заяву) роботодавця про реквізити, за якими бажає отримувати зарплату та/або інші належні йому виплати.

Разом з тим слід зазначити, що частиною 1 статті 25 Закону України «Про оплату праці» встановлена заборона будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

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