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Генпрокурор Руслан Кравченко анонсував аудит справ проти підприємців

18:13, 27 червня 2025
Генпрокурор заявив, що прокуратура перевірить справи проти бізнесу.
Генпрокурор Руслан Кравченко анонсував аудит справ проти підприємців
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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко оголосив про намір провести аудит кримінальних проваджень, що стосуються українського бізнесу. Про це він заявив під час «Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства» в Києві.

«Другий пріоритет – це нарешті розібратися з провадженнями, які стосуються бізнесу, захистити бізнес і дійти справедливості в цих питаннях», – підкреслив Кравченко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Руслан Кравченко реорганізовував Департамент захисту інвестицій. Він зазначив, що цей підрозділ мав відігравати ключову роль у забезпеченні прав інвесторів і бізнесу, але не виправдав очікувань. «Сьогодні реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Цей підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань», – написав Кравченко.

За його словами, робота Департаменту зводилася до формальних зустрічей і бюрократичних процедур, які не задовольняли потреби бізнесу. «Бізнес потребує не формальностей, а прозорих правил, передбачуваності та ефективного захисту. Підприємництво може функціонувати навіть у складних умовах війни, якщо йому не заважати. Проте, бізнес теж повинен працювати у правових межах», – наголосив генпрокурор.

Кравченко також акцентував на важливості медіації у відносинах із бізнес-спільнотою. «Я забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість», – запевнив він, підкресливши необхідність прозорої взаємодії та ефективного захисту прав підприємців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський також затвердив персональний склад Ради з питань підприємництва. Вони зможе робити запити до державних органів і запрошувати до себе на засідання посадовців.

Додамо, Уряд отримав президентське доручення ініціювати мораторій на перевірки бізнесу

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