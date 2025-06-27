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Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

18:14, 27 червня 2025
Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.
Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський підписав Указ №433/2025, яким увів в дію рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України»,

Отже, цим рішенням РНБО Кабміну доручено:

1) визначити у 2026, 2027, 2028 роках основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони;

2) передбачити під час підготовки проєктів законів про Державний бюджет України на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;

3) ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026–2028 роках на утримання особового складу сил безпеки і сил оборони України, стимулювання до проходження військової служби та служби в органах правопорядку, реалізацію соціальних гарантій;

4) опрацювати питання щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських відповідно до соціально-економічних умов та воєнно-політичної обстановки шляхом удосконалення системи соціальних виплат особовому складу сектору безпеки і оборони України;

5) продовжити у 2026–2028 роках здійснення заходів щодо відновлення боргової стійкості держави;

6) забезпечити у 2026–2028 роках залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;

7) ужити заходів щодо забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого в період воєнного стану, з урахуванням вимог постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану»;

8) ужити у 2026–2028 роках відповідно до воєнно-політичної обстановки заходів щодо забезпечення відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів для забезпечення потреб сил безпеки і сил оборони України;

9) забезпечити у 2026–2028 роках надання державної фінансової підтримки підприємствам оборонно-промислового комплексу, прозорість та ефективність використання відповідних видатків державного бюджету;

10) забезпечити своєчасне затвердження програм та умов надання державних гарантій, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання – резидентами України;

11) ужити у 2026–2028 роках заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:

  • виконання заходів із розроблення, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, а також крилатих ракет), безпілотних комплексів та роботизованих систем різного призначення, засобів радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, бронетанкової техніки та озброєння, боєприпасів;
  • підвищення спроможностей сил безпеки і сил оборони України;
  • зміцнення органів правопорядку та інтегрованого управління кордонами;
  • забезпечення підготовки населення до національного спротиву;
  • посилення системи протиповітряної оборони держави та забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури;
  • зміцнення системи кібербезпеки та інформаційної безпеки держави;
  • посилення розвідувальних та контррозвідувальних спроможностей держави, активізація антитерористичних заходів та боротьби з диверсійною діяльністю;

12) забезпечити у 2026, 2027, 2028 роках інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування органів сектору безпеки і оборони України, зокрема державних цільових оборонних програм.

Органам сектору безпеки і оборони доручено вжити протягом 2026–2028 років заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням умов та строків виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема стану погашення дебіторської заборгованості та недопущення створення простроченої дебіторської заборгованості.

Автор: Наталя Мамченко

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бюджет Кабінет Міністрів України указ Володимир Зеленський РНБО

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Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

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