Практика судів
  1. В Україні

У Чернівцях перевірили харчоблоки дитячих садочків — у холодильниках знайшли пиво та гнилі овочі

20:05, 5 липня 2025
Під час перевірки виявили масові порушення санітарних норм, сторонні продукти у холодильниках та нестачу продуктів.
У Чернівцях перевірили харчоблоки дитячих садочків — у холодильниках знайшли пиво та гнилі овочі
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях під час перевірки харчоблоків дитячих садочків у холодильниках знайшли пиво. Про це повідомила начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук.

Зокрема, управління отримало чимало скарг на харчування дітей у дитячих садках. Через це їх перевірили і виявили масові порушення.

«Під час перевірки харчоблоків виявили низку серйозних порушень. Порушені графіки видачі їжі, зберігають гнилі овочі, а у холодильниках виявили сторонні продукти, зокрема пиво та курага», - розповіла Ткачук у Facebook.

Також під час перевірки виявили нестачу продуктів, що не пояснюється документально або ж великі надлишки продуктів, що не обліковані.

Так, м’ясо заморожене, хоча має бути охолоджене. Порушено товарне сусідство продуктів, риба та м’ясо зберігаються разом з овочами. Сировина для наступного дня готується ще звечора, що є порушенням санітарних вимог.

В управлінні освіти зазначили, що через численні порушення в дитячих садках, буде проведено додатковий контроль, а відповідальні притягнуті до відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

діти Чернівці харчування продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Положення Кримінального кодексу, якими забороняється застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією, стосується не всіх норм КК – Верховний Суд

ККС ВС вказав, що положення Кримінального кодексу, якими забороняється застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією, стосується не всіх норм КК, а лише тих, які встановлюють протиправність і караність діянь, тоді як норми ст. 72 КК за своєю суттю є регулятивними.

Нардепи зробили крок до розкриття податковій даних з банківських рахунків громадян – рекомендували законопроект

Комітет Данила Гетманцева рекомендував законопроект про ведення Податковою реєстру банківських рахунків та сейфів усіх громадян.

Галина Третьякова анонсувала законопроект про скасування «пенсійних привілеїв» військовим, які не брали участі в бойових діях

«Є несправедливість – військові, які не задіювались у бойові дії, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є УБД – це тема наступних законів» – Галина Третьякова.

МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи

МВФ вказав, що Україна повинна швидко прийняти законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Прожитковий мінімум для суддів залишиться «замороженим» – Кабмін схвалив бюджетну декларацію

Для розрахунку окладів суддів залишиться все той же «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн, а фінансування судів збільшувати не планують – бюджетна декларація на 2026-2028 роки

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду