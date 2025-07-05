У Чернівцях перевірили харчоблоки дитячих садочків — у холодильниках знайшли пиво та гнилі овочі

Під час перевірки виявили масові порушення санітарних норм, сторонні продукти у холодильниках та нестачу продуктів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Чернівцях під час перевірки харчоблоків дитячих садочків у холодильниках знайшли пиво. Про це повідомила начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук.

Зокрема, управління отримало чимало скарг на харчування дітей у дитячих садках. Через це їх перевірили і виявили масові порушення.

«Під час перевірки харчоблоків виявили низку серйозних порушень. Порушені графіки видачі їжі, зберігають гнилі овочі, а у холодильниках виявили сторонні продукти, зокрема пиво та курага», - розповіла Ткачук у Facebook.

Також під час перевірки виявили нестачу продуктів, що не пояснюється документально або ж великі надлишки продуктів, що не обліковані.

Так, м’ясо заморожене, хоча має бути охолоджене. Порушено товарне сусідство продуктів, риба та м’ясо зберігаються разом з овочами. Сировина для наступного дня готується ще звечора, що є порушенням санітарних вимог.

В управлінні освіти зазначили, що через численні порушення в дитячих садках, буде проведено додатковий контроль, а відповідальні притягнуті до відповідальності.

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