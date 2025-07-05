В Черновцах проверили пищеблоки детских садов - в холодильниках нашли пиво и гнилые овощи

В ходе проверки были выявлены массовые нарушения санитарных норм, посторонние продукты в холодильниках и нехватка продуктов.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Черновцах во время проверки пищеблоков детских садов в холодильниках нашли пиво. Об этом сообщила начальник управления образования Черновицкого горсовета Ирина Ткачук.

В частности, управление получило немало жалоб на питание детей в детских садах. В связи с этим были проведены проверки, в ходе которых выявили массовые нарушения.

«Во время проверки пищеблоков выявили ряд серьёзных нарушений. Нарушены графики выдачи пищи, хранятся гнилые овощи, а в холодильниках обнаружили посторонние продукты, в частности пиво и курагу», — рассказала Ткачук на Facebook.

Также во время проверки обнаружили нехватку продуктов, которая не подтверждается документально, либо большие излишки продуктов, которые не учтены.

Так, мясо хранится в замороженном виде, хотя должно быть охлаждённым. Нарушено товарное соседство продуктов — рыба и мясо хранятся вместе с овощами. Сырьё для следующего дня готовится ещё вечером, что является нарушением санитарных норм.

В управлении образования отметили, что из-за многочисленных нарушений в детских садах будет проведён дополнительный контроль, а ответственные лица будут привлечены к ответственности.

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