Как подать онлайн-заявление на услугу дневного ухода — алгоритм действий

Социальная услуга дневного ухода – это поддержка для человека, частично или полностью утратившего способность себя обслуживать.

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На Социальном портале Минсоцполитики можно подавать заявления на получение социальных услуг онлайн, без необходимости посещать учреждения. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Что такое дневной уход

Социальная услуга дневного ухода — это поддержка для человека, который частично или полностью утратил способность к самообслуживанию. То есть такая услуга предоставляется людям, которым нужна посторонняя помощь в повседневной жизни.

Ею могут воспользоваться:

пожилые люди, в том числе с когнитивными нарушениями;

люди с инвалидностью;

люди с заболеваниями, не способные к самообслуживанию;

люди с тяжелыми заболеваниями, даже до установления инвалидности.

В рамках услуги дневного ухода человек может получить помощь с питанием, самообслуживанием, реабилитацию и психологическую поддержку.

Как получить услугу

Это можно оформить как через обращение в ближайший орган социальной защиты населения в общине, так и онлайн — через Социальный портал Минсоцполитики. Дистанционный формат подачи заявления имеет важные преимущества: он экономит время, позволяет избежать поездок и очередей, а также предоставляет возможность отслеживать статус обращения в личном кабинете.

Перейдите по ссылке, после чего авторизуйтесь в личном кабинете удобным для вас способом — с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис. Перейдите в раздел «Мои заявления» – «Заявления» и нажмите кнопку «Подать новое заявление». Выберите подпункт «Заявления о предоставлении социальных услуг», заполните необходимые данные и выберите услугу. При необходимости добавьте отсканированные документы. Проверьте заявление и подпишите его электронной подписью (КЭП).

В дальнейшем статус обращения можно отслеживать в личном кабинете.

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