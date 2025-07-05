Как подать онлайн-заявление на услугу дневного ухода — алгоритм действий

На Социальном портале Минсоцполитики можно подавать заявления на получение социальных услуг онлайн, без необходимости посещать учреждения. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Что такое дневной уход
Социальная услуга дневного ухода — это поддержка для человека, который частично или полностью утратил способность к самообслуживанию. То есть такая услуга предоставляется людям, которым нужна посторонняя помощь в повседневной жизни.
Ею могут воспользоваться:
В рамках услуги дневного ухода человек может получить помощь с питанием, самообслуживанием, реабилитацию и психологическую поддержку.
Как получить услугу
Это можно оформить как через обращение в ближайший орган социальной защиты населения в общине, так и онлайн — через Социальный портал Минсоцполитики. Дистанционный формат подачи заявления имеет важные преимущества: он экономит время, позволяет избежать поездок и очередей, а также предоставляет возможность отслеживать статус обращения в личном кабинете.
В дальнейшем статус обращения можно отслеживать в личном кабинете.
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