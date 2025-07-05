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На Закарпатье задержали мужчину, который за 8000 долларов переправлял уклонистов в Словакию

19:27, 5 июля 2025
Правоохранители остановили автомобиль с четырьмя мужчинами призывного возраста, которых 22-летний мукачевец вез к границе для незаконного пересечения.
На Закарпатье задержали мужчину, который за 8000 долларов переправлял уклонистов в Словакию
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На Закарпатье правоохранители задержали подозреваемого в переправке военнообязанных через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Так, на контрольно-пропускном пункте в городе Перечин сотрудники пограничной службы остановили для проверки автомобиль «Skoda Fabia», за рулём которого находился 22-летний житель Мукачево.

Кроме водителя, в автомобиле находились также четверо мужчин в возрасте 21, 22, 23 и 39 лет. Двое из них — жители Мукачево, а также житель Ивано-Франковской области и житель Харькова.

Следственно-оперативная группа отделения полиции, прибывшая на место, провела первоочередные мероприятия: было установлено, что 22-летний водитель должен был доставить мужчин к линии границы для дальнейшей переправки в Словакию. Оплату в размере 8000 долларов клиенты перевели на криптокошелек организатора.

22-летнего мукачевца, причастного к переправке военнообязанных через границу, полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции Перечина инкриминируют ему ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — то есть незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершённую из корыстных побуждений.

Следствие по делу продолжается.

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