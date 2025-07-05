На Закарпатті затримали чоловіка, який за 8000 доларів переправляв ухилянтів до Словаччини

Правоохоронці зупинили автомобіль з чотирма чоловіками призовного віку, яких 22-річний мукачівець віз до кордону для незаконного перетину.

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На Закарпатті правоохоронці затримали підозрюваного у переправленні військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, на контрольно-пропускному пості у місті Перечин працівники прикордонної служби зупинили для перевірки автомобіль «Skoda Fabia», під керуванням 22-річного мукачівця.

Крім водія у автомобілі перебували також четверо чоловіків віком 21, 22, 23 та 39 років. Двоє з них — мешканці Мукачева, а також житель Івано-Франківщини та мешканець Харкова.

Слідчо-оперативна група відділення поліції, яка прибула на місце, провела першочергові заходи: було встановлено 22-річний водій, мав доправити чоловіків до лінії кордону для подальшого переправлення до Словаччини. Оплату, 8000 доларів, клієнти надіслали на криптогаманець організатора.

22-річного мукачівця, причетного до переправлення військовозобов’язаних через кордон, поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Йому слідчі поліції Перечина інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осію через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Слідство у справі триває.

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