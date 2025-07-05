У Хмельницькій області із 7 липня змінюють порядок оголошення тривог при загрозі «шахедів»

Сигнал лунатиме за новими правилами залежно від адміністративного поділу області та характеру загрози.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 7 липня після опівночі в Хмельницькій області змінюється порядок оголошення повітряних тривог під час застосування ворогом ударних та розвідувальних безпілотників. Про це заявив очільник Хмельницької ОВА Cергій Тюрін.

Відтепер сигнал «Повітряна тривога» під час загрози руху ворожих БПЛА буде оголошуватися відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області.

Водночас у Хмельницькому районі сигнал тривоги звучатиме постійно при загрозі прольоту ворожих БПЛА.

Порядок оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін.

«Це рішення прийняте з урахуванням аналізу ситуації та враховуючи протокольне рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров’я», — зазначив Тюрін.

Він додав, що ОВА вже забезпечила всі технічні можливості для впровадження цих змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.