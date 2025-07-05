В Хмельницкой области с 7 июля изменяют порядок объявления тревог при угрозе «шахедов»

Сигнал будет раздаваться по новым правилам в зависимости от административного разделения области и характера угрозы.

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С 7 июля после полуночи в Хмельницкой области изменяется порядок объявления воздушной тревоги при применении противником ударных и разведывательных беспилотников. Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Отныне сигнал «Воздушная тревога» при угрозе движения вражеских БПЛА будет объявляться согласно районному административно-территориальному делению области.

В то же время в Хмельницком районе сигнал тревоги будет звучать постоянно при угрозе пролета вражеских БПЛА.

Порядок объявления тревоги при угрозе ракетных ударов остается без изменений.

«Это решение принято с учетом анализа ситуации и протокольного решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с целью максимально снизить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области, экономику, образование и здравоохранение», — отметил Тюрин.

Он добавил, что ОВА уже обеспечила все технические возможности для внедрения этих изменений.

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