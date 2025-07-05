16 тысяч долларов за «негодность»: в Тернопольской области будут судить мужчину, который разработал схему уклонения от службы

Злоумышленник уверял, что имеет знакомства среди должностных лиц ТЦК и членов ВЛК, поэтому сможет повлиять на их решение.

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В Тернопольской области будут судить мужчину, который требовал 16 тысяч долларов за «непригодность» к военной службе. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что обвиняемый предложил гражданину «решить вопрос» о признании его временно непригодным к прохождению военной службы.

Он уверял, что имеет знакомства среди должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также членов военно-врачебной комиссии, и сможет повлиять на их решение. Свою «услугу» он оценил в 16 тысяч долларов.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении части неправомерной выгоды — 15,2 тысячи долларов.

Обвинительный акт в отношении 31-летнего местного жителя по факту злоупотребления влиянием направлен в суд (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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