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В США группу демократов, пришедших с проверкой, не пустили в новую иммиграционную тюрьму «Аллигатор Алькатрас»

17:17, 5 июля 2025
Попытка осмотра объекта прошла через день после прибытия туда первых задержанных, но демократов не пустили на территорию тюрьмы.
В США группу демократов, пришедших с проверкой, не пустили в новую иммиграционную тюрьму «Аллигатор Алькатрас»
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
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В США группу демократов, пришедших с проверкой, не пустили в новую иммиграционную тюрьму «Аллигатор Алькатрас» во Флориде. Об этом сообщает The Guardian.

По словам депутата штата Флорида Анны Эскамани, пятеро законодателей-демократов 3 июля пытались попасть на территорию учреждения, однако им помешали правоохранители. До этого объект уже посетили представители Белого дома.

«Это вопиющее злоупотребление властью и попытка скрыть нарушение прав человека от общественности», — заявили политики в совместном обращении.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) подтвердило, что первые задержанные прибыли в учреждение ещё 2 июля, но не уточнило, сколько именно людей там содержится.

Тюрьма, официально названная Everglades Detention Center, открыта в сотрудничестве федеральных и местных властей. Объект управляется штатом Флорида, однако основное финансирование поступает от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

Президент Дональд Трамп, недавно посетивший тюрьму, саркастически сравнил её с легендарным Алькатрасом и пошутил, что заключённым, которые попытаются сбежать, придётся иметь дело с аллигаторами и змеями.

С момента прихода Трампа к власти Флорида активно поддерживает его политику массовых задержаний мигрантов. В рамках программы 287(g) местная полиция получила полномочия депортировать нелегальных иммигрантов, сотрудничая с DHS. Флорида — лидер среди всех штатов по числу таких соглашений.

«Многие предпочтут добровольно согласиться на депортацию, лишь бы не оказаться в „Аллигатор Алькатрасе“ или подобных местах», — заявил губернатор Флориды Рон Десантис, который также посетил тюрьму вместе с Трампом. Он призвал другие штаты последовать примеру Флориды.

По данным The Guardian, в последнее время в стране резко выросло количество задержаний. Белый дом поставил задачу — 3 тысячи арестов в день и миллион в год.

Тем временем две неправительственные организации подали в суд на DHS, обвиняя ведомство в нарушении экологических норм при строительстве учреждения. Само ведомство планирует быстро расширить тюрьму до 5 тысяч мест.

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США

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